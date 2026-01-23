Manaus (AM) – A queda de uma árvore interditou parcialmente a avenida Darcy Vargas, no sentido bairro/Coroado, na tarde desta sexta-feira (23), após a forte chuva registrada na capital amazonense.
Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para organizar o trânsito e garantir a segurança de motoristas e pedestres. O fluxo de veículos foi desviado da avenida Darcy Vargas para a avenida Djalma Batista.
Semulsp atua na retirada da árvore
Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também atuam na remoção da árvore caída e na limpeza da pista. O trabalho integrado busca liberar a via no menor tempo possível e reduzir os impactos no trânsito de uma das principais avenidas de Manaus.
Prefeitura orienta motoristas
A Prefeitura de Manaus informou que segue monitorando a situação e orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitando a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.
