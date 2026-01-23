Manaus (AM) – O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) atendeu, até as 16h30 desta sexta-feira (23), 17 chamadas relacionadas às chuvas que atingem a capital amazonense. As demandas foram registradas por meio do Disque 199, canal direto de comunicação com a Defesa Civil, que funciona 24 horas.
Ocorrências atendidas pela Defesa Civil
As solicitações foram encaminhadas às equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). As equipes atuaram de forma rápida nas áreas impactadas.
Durante as precipitações, foram registradas diversas ocorrências em diferentes zonas da cidade, o que exigiu atenção redobrada dos agentes em campo.
Registros por zona da cidade
- Na zona Norte, houve um desabamento, dois deslizamentos, dois riscos de desabar, um risco de deslizamento, uma rachadura e uma solicitação de vistoria.
- Na zona Leste, foram registrados quatro deslizamentos e um bueiro.
- Na zona Oeste, houve uma ocorrência envolvendo um bueiro.
- Na zona Centro-Oeste, foram feitas duas solicitações de vistoria.
- Na zona Sul, foi registrado um deslizamento.
Bairros com maior volume de chuva
Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam que o bairro Santa Etelvina registrou 60 milímetros de chuva. Em seguida aparecem Redenção, com 46 milímetros; Tarumã, com 43 milímetros; bairro da União, com 37 milímetros; e Cidade de Deus, com 32 milímetros.
Canal de atendimento funciona 24 horas
Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil por meio do Disque 199, operado 24 horas pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC).
Monitoramento e orientações
A Prefeitura de Manaus informou que segue monitorando as condições meteorológicas e poderá divulgar novas atualizações caso ocorram mudanças significativas no cenário climático.
Recomendações à população
A Defesa Civil orienta que os moradores evitem o acúmulo de água parada para prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.
Motoristas devem reduzir a velocidade ao trafegar em vias molhadas, manter distância segura entre veículos e evitar áreas alagadas, buscando rotas alternativas sempre que possível.
