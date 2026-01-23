Chamados

Chamadas foram registradas pelo Disque 199 até a tarde desta sexta-feira (23).

Manaus (AM) – O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) atendeu, até as 16h30 desta sexta-feira (23), 17 chamadas relacionadas às chuvas que atingem a capital amazonense. As demandas foram registradas por meio do Disque 199, canal direto de comunicação com a Defesa Civil, que funciona 24 horas.

Ocorrências atendidas pela Defesa Civil

As solicitações foram encaminhadas às equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). As equipes atuaram de forma rápida nas áreas impactadas.

Durante as precipitações, foram registradas diversas ocorrências em diferentes zonas da cidade, o que exigiu atenção redobrada dos agentes em campo.

Registros por zona da cidade

Na zona Norte, houve um desabamento, dois deslizamentos, dois riscos de desabar, um risco de deslizamento, uma rachadura e uma solicitação de vistoria.

Na zona Leste, foram registrados quatro deslizamentos e um bueiro.

Na zona Oeste, houve uma ocorrência envolvendo um bueiro.

Na zona Centro-Oeste, foram feitas duas solicitações de vistoria.

Na zona Sul, foi registrado um deslizamento.

Bairros com maior volume de chuva

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam que o bairro Santa Etelvina registrou 60 milímetros de chuva. Em seguida aparecem Redenção, com 46 milímetros; Tarumã, com 43 milímetros; bairro da União, com 37 milímetros; e Cidade de Deus, com 32 milímetros.

Canal de atendimento funciona 24 horas

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil por meio do Disque 199, operado 24 horas pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Monitoramento e orientações

A Prefeitura de Manaus informou que segue monitorando as condições meteorológicas e poderá divulgar novas atualizações caso ocorram mudanças significativas no cenário climático.

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta que os moradores evitem o acúmulo de água parada para prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Motoristas devem reduzir a velocidade ao trafegar em vias molhadas, manter distância segura entre veículos e evitar áreas alagadas, buscando rotas alternativas sempre que possível.

