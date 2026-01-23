dança

Atividade aberta ao público reúne ritmos e movimentos para incentivar o bem-estar na zona Leste de Manaus

A busca por uma vida mais saudável e a prática de exercícios físicos têm ganhado destaque no cotidiano dos manauaras. Neste sábado (24), a partir das 10h30, o Shopping Grande Circular realiza um Aulão de Fit Dance, na praça de alimentação – piso L3, com programação gratuita voltada ao incentivo do bem-estar.

A atividade é aberta ao público e reúne ritmos e movimentos que estimulam a saúde física e a interação social como alternativa de lazer na zona Leste de Manaus.

O evento será realizado em parceria com a academia Smart Fit, oferecendo um ambiente que une o cuidado com o corpo a um espaço acessível e descontraído.

Programação reúne dança e exercício físico

A+ aula será conduzida por instrutores especializados, com o objetivo de movimentar o público ao som de sucessos musicais do momento e passos que misturam dança e ginástica.

Além de promover diversão, o Aulão de Fit Dance também funciona como uma opção de exercício aeróbico, contribuindo para a melhora do condicionamento físico e da qualidade de vida dos participantes.

Como participar do aulão gratuito

Para participar da atividade, não é necessário realizar inscrição prévia nem possuir matrícula na academia parceira. O acesso é totalmente gratuito e aberto ao público em geral, bastando comparecer ao local alguns minutos antes do início da aula.

A organização recomenda o uso de roupas leves, tênis adequados para impacto e atenção à hidratação durante os exercícios, garantindo uma experiência segura e confortável.

Espaço oferece ambiente seguro e familiar

De acordo com Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, o Aulão de Fit Dance costuma atrair dezenas de participantes que buscam uma forma divertida de se exercitar em um ambiente adequado.

“O espaço oferece a estrutura ideal para famílias e jovens que desejam uma manhã de lazer com foco em qualidade de vida”, afirma Júlio.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @shoppinggrandecircular.

Leia mais:

Veja detalhes do caso do pai que matou o próprio filho de 3 anos em Manaus