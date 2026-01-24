Programa

Programa federal recebeu R$ 3,1 bilhões em investimentos no estado.

Manaus (AM) – O Amazonas contratou 23 mil unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e 2025. O investimento do Governo do Brasil no estado chegou a R$ 3,1 bilhões no período.

Relançado em fevereiro de 2023, o programa tinha como meta contratar 2 milhões de moradias até o fim de 2026. O Governo Federal superou o objetivo com um ano de antecedência.

Meta nacional é superada antes do prazo

Nesta sexta-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Cidades, Jader Filho, participaram de uma solenidade em Maceió (AL) que marcou a contratação de 2,1 milhões de unidades habitacionais em todo o país.

Entre 2023 e 2025, o investimento federal superou R$ 317,78 bilhões. Durante o evento, o governo entregou 1.337 moradias na capital alagoana.

Programa beneficia mais de 8 milhões de pessoas

A contratação das 2,1 milhões de unidades habitacionais beneficia cerca de 8,4 milhões de pessoas nas cinco regiões do Brasil.

No Sudeste, 3,48 milhões de pessoas foram contempladas. O Nordeste soma 2,22 milhões de beneficiados. No Sul, o programa impacta 1,38 milhão de pessoas. Já o Centro-Oeste registra 925 mil beneficiários, enquanto a região Norte contabiliza 431 mil pessoas atendidas.

Sudeste lidera em número de moradias contratadas

Em volume de contratos, o Sudeste lidera com 870,5 mil unidades entre 2023 e 2025, totalizando R$ 144,77 bilhões em investimentos.

Na sequência aparecem o Nordeste, com 557,3 mil unidades e R$ 68,62 bilhões; o Sul, com 347,2 mil unidades e R$ 56,56 bilhões; o Centro-Oeste, com 231,4 mil unidades e R$ 34,76 bilhões; e o Norte, com 107,8 mil unidades e R$ 13,09 bilhões.

São Paulo lidera entre os estados

São Paulo concentrou o maior número de moradias contratadas no período, com 588,3 mil unidades e investimento de R$ 101,88 bilhões. Minas Gerais aparece em seguida, com 175,8 mil unidades e R$ 26,83 bilhões.

Também superaram a marca de 100 mil unidades os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Bahia.

Retomada do programa fortalece acesso à moradia

Criado em 2009, o Minha Casa, Minha Vida foi retomado em 2023 com novas regras e foco ampliado nas famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa prioriza famílias com renda de até R$ 2.850 (Faixa 1), que podem receber subsídio de até 95% do valor do imóvel. As faixas seguintes atendem rendas de até R$ 8.600, além da criação da Faixa Classe Média, que contempla famílias com renda de até R$ 12 mil.

Setor imobiliário registra crescimento histórico

Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apontam que o setor imobiliário alcançou recorde histórico de lançamentos em 2025, impulsionado pelo Minha Casa, Minha Vida.

Até outubro, o volume de imóveis lançados cresceu 34,6%, com aumento de 38,6% nas unidades vinculadas ao programa habitacional.

Novas regras ampliam crédito imobiliário

O Governo do Brasil anunciou novas regras para o Sistema Financeiro de Habitação com o objetivo de ampliar o crédito imobiliário para famílias com renda mensal de até R$ 20 mil.

As mudanças modernizam o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), ampliam o acesso ao financiamento habitacional e fortalecem o mercado imobiliário nacional.

