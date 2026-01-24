Violência

Jornalista Maria Prata foi abordada por motociclista armado enquanto caminhava com a filha.

São Paulo (SP) – A jornalista e consultora de conteúdo Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, usou as redes sociais para relatar um assalto à mão armada sofrido na tarde desta quinta-feira (22), na Lapa, zona oeste da capital paulista.

Abordagem ocorreu após estacionar o carro

Segundo o relato, Maria havia acabado de estacionar o veículo e caminhado cerca de 20 metros quando um homem em uma motocicleta se aproximou. O suspeito usava capacete e carregava uma mochila de entregas.

Criminoso exigiu objetos pessoais

O assaltante anunciou o roubo e exigiu o celular, cartões bancários e a aliança da vítima. Durante a ação, ele pediu repetidamente a senha do aparelho e chegou a revistar a cintura da jornalista, questionando se ela seria policial.

Jornalista rebate estigmas sobre violência urbana

No desabafo publicado nas redes sociais, Maria Prata destacou que não estava usando o celular no momento da abordagem e tampouco agiu de forma imprudente.

“Não estava com celular na mão. Não estava ‘dando bobeira’ em um ‘lugar perigoso’”, escreveu.

Crime ocorreu em rua residencial



assalto aconteceu em uma rua residencial da Lapa, enquanto a jornalista caminhava acompanhada da filha mais nova. Não há informações sobre feridos.

Vídeo mostra momento da ação

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da abordagem. O caso reforça o debate sobre segurança em áreas urbanas da capital paulista.

VEJA VÍDEO

