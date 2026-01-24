Lavagem de dinheiro

Suspeita peruana é presa após saque bancário em Tabatinga; investigação aponta vínculo com organizações criminosas e tráfico de drogas.

Tabatinga (AM) – A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher peruana no município de Tabatinga/AM durante uma ação de fiscalização e abordagem em uma agência bancária. A prisão aconteceu quando a suspeita deixava o local após realizar um saque de R$ 64 mil.

Saque de R$ 64 mil levanta suspeitas de lavagem de dinheiro

De acordo com informações preliminares, o valor retirado pode estar relacionado a crimes de lavagem de dinheiro, com indícios de envolvimento com uma organização criminosa e tráfico de drogas. Essas circunstâncias estão sendo investigadas pela Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil do Amazonas.

Apreensão do valor sacado e continuidade das investigações

Após a prisão, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga, onde o valor sacado foi apreendido e os procedimentos legais foram adotados. As investigações seguem com o objetivo de esclarecer a origem dos recursos, identificar possíveis vínculos com organizações criminosas e apurar possíveis conexões com atividades ilícitas transnacionais.

Apoio das forças de segurança na região de fronteira

A ação contou com a colaboração da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO), que reúne diversas forças de segurança, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.

