Colisão

O motorista da picape fez um retorno proibido e causou acidente.

Na noite de sexta-feira (23), um motociclista morreu em uma colisão violenta com uma picape na Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste de Manaus, em frente ao supermercado DB. O motorista da picape, que estava transportando uma carga de frutas, fez um retorno proibido na via, o que acabou provocando o acidente fatal.

O motorista da picape não sofreu ferimentos graves. A colisão ocorreu em um trecho movimentado da avenida, o que causou transtornos no trânsito local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar no local, tentou reanimar a vítima, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

As investigações continuam para determinar as circunstâncias exatas do acidente e se houve algum fator adicional que contribuiu para a tragédia.

