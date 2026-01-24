Defesa Civil

Centro de Cooperação da Cidade registrou seis ocorrências neste sábado, com atendimentos em diferentes zonas da capital.

A Prefeitura de Manaus registrou seis ocorrências relacionadas às chuvas deste sábado (24/1), segundo o Centro de Cooperação da Cidade (CCC). As demandas chegaram por meio do Disque 199, canal direto da Defesa Civil que funciona 24 horas.

As solicitações foram encaminhadas às equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Semseg, que atuaram de forma imediata nas áreas afetadas.

Ocorrências registradas

As equipes atenderam os seguintes casos:

1 alagamento na zona Norte;

na zona Norte; 1 desabamento de casa de madeira na zona Oeste;

na zona Oeste; 2 deslizamentos de barranco na zona Leste;

na zona Leste; 1 erosão na zona Norte;

na zona Norte; 1 risco de desabamento na zona Norte.

Segundo a Prefeitura, a resposta rápida evitou agravamento das situações.

Volume de chuva

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam que as áreas mais atingidas foram:

Igarapé do 40 (Japiim): 39,6 mm

39,6 mm Puraquequara: 36,77 mm

36,77 mm Santa Luzia: 30,68 mm

30,68 mm Santa Etelvina: 28,18 mm

Atendimento 24 horas

A Prefeitura de Manaus reforça que o Disque 199, da Defesa Civil, funciona 24 horas por dia, no Centro de Cooperação da Cidade, para atender ocorrências emergenciais.

As equipes seguem em campo e permanecem de plantão para garantir a segurança da população diante das condições climáticas adversas.