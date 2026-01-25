Prejuízos

Apesar de as chamas destruírem parte do Bar Caldeira, no bairro Nossa Senhora das Graças, bombeiros controlaram o fogo e ninguém se feriu.

O Bar Caldeira da Vila, no cruzamento da avenida Maceió com a Rua Belém, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, sofreu danos parciais durante um incêndio na madrugada deste domingo (25/01). Fotos do local mostram o mezanino e o telhado parcialmente destruídos.

Por volta das 4h, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) recebeu o chamado e enviou três viaturas com 11 militares para controlar as chamas. Além disso, os bombeiros usaram 10 mil litros de água e abriram uma porta e três janelas para dissipar a fumaça e alcançar o foco do incêndio.

Segundo a avaliação técnica dos militares, cerca de 40% da estrutura do bar sofreu danos. Felizmente, o estabelecimento estava fechado e ninguém se feriu. Depois que os bombeiros controlaram o fogo, a equipe isolou a área para procedimentos de segurança.

Em nota oficial, o Bar Caldeira da Vila informou que aguarda a conclusão da perícia técnica para determinar as causas do incêndio. O estabelecimento colabora integralmente com as autoridades e segue todas as orientações de segurança.

Além disso, o bar reafirmou seu compromisso com a transparência e a proteção de clientes, colaboradores e da comunidade.

