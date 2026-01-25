Fogo

As chamas ficaram visíveis à distância e chamaram a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.

Um incêndio atingiu o Bar do Caldeira, na unidade do bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, na madrugada deste domingo (25). As chamas ficaram visíveis à distância e chamaram a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) chegou ao local e controlou o incêndio. A ação impediu que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o bar em chamas e a fumaça durante o combate ao incêndio.

Até o momento, não há registro de feridos. As autoridades ainda apuram as causas do incêndio.

O Bar do Caldeira é um dos estabelecimentos mais antigos de Manaus e possui duas unidades: uma em Adrianópolis e outra no Centro da capital. O incêndio causou repercussão entre frequentadores do local.

