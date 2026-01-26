Espetáculo

Espetáculo gratuito celebra 30 anos de carreira do compositor no dia 6 de fevereiro

O samba vai tomar conta do Teatro Amazonas no dia 6 de fevereiro. O compositor Marquinhos Negritude apresenta o show “Canta Negritude”, em uma noite marcada por ancestralidade, ritmo e emoção. A apresentação acontece nesta sexta-feira, às 20h, com entrada gratuita e classificação livre.

Celebrando 30 anos de carreira, Marquinhos Negritude é o compositor mais premiado da história do Carnaval de Manaus. No espetáculo, ele reafirma o samba como expressão de resistência, memória e orgulho do povo negro.

O show “Canta Negritude” exalta a cultura afro-brasileira, a identidade negra e a luta pela igualdade racial, temas presentes nas letras autorais que compõem o repertório.

Produção e realização do projeto

O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com apoio do Edital Público nº 04/2025 – Autorização de Uso do Espaço Cultural – Teatro Amazonas (SEC e AADC) e patrocínio da JR Adamver (SC).

O repertório é formado por sambas autorais inéditos. A produção executiva do show é de Manoel Passos, com coprodução da MN Produções e direção musical de Marcos Kleber.

Trajetória consolidada no Teatro Amazonas

Esta será a terceira vez que Marquinhos Negritude se apresenta no palco do Teatro Amazonas, consolidando sua trajetória como um dos principais representantes da música popular amazonense.

O espetáculo é gratuito e aberto a todos os públicos.

Leia mais: Cidade Alta leva políticas públicas do AM para o Carnaval 2026