Carnaval 2026

Fenômeno do Carnaval 2026, Melody lidera festa com pop, funk e eletrônica

Impulsionada pelo sucesso de seus hits no Carnaval 2026, a cantora Melody desembarca em Manaus nesta sexta-feira (20) para comandar a 6ª edição do X-Cabloquinho, bloco tradicional da cidade.

A festa começa às 17h, na área externa do Atlético Rio Negro Clube, no Centro, prometendo uma grande celebração de música pop, funk e eletrônica.

Melody, nome artístico de Gabriela de Abreu Severino, conquistou o público desde os oito anos, quando viralizou nas redes sociais com falsetes potentes e interpretações marcantes.

Ao longo da carreira, emplacou diversos sucessos nas plataformas digitais, transitando entre pop, funk e piseiro, e já colaborou com artistas como Naldo Benny, Ana Castela, Anitta e Léo Santana.

Com milhões de ouvintes no Spotify e forte presença online, consolidou-se como uma das jovens artistas mais influentes do pop brasileiro.

Hits e parcerias que movimentam o Carnaval

Neste Carnaval, Melody percorre o país com apresentações que conquistaram o público, impulsionada pelo hit “Jetski”, parceria com Pedro Sampaio e MC Meno K, que a colocou como a única mulher no Top 10 das músicas mais tocadas do início da folia. Outro destaque é “Desliza”, feat com Léo Santana, que domina playlists e trios elétricos pelo Brasil.

Além disso, a artista anunciou parceria internacional com o grupo sul-coreano 82MAJOR, que fará turnê pelo Brasil em março, fortalecendo sua projeção internacional.

Programação completa do bloco

O X-Cabloquinho terá mais de nove horas de música e dança, com uma mistura vibrante de pop, funk, e-music e ritmos carnavalescos.

A cantora Rebecca Grana, destaque da música amazonense, também se apresenta, trazendo repertório que combina pop contemporâneo e sonoridades regionais, valorizando a identidade local.

O evento contará ainda com DJs renomados, como Turbay, Lincoln, Fergadore, Carol Amaral, Ariana Paes b2b Felp, Viktoria, Cretin@ b2b Noelle e Omã, garantindo trilha sonora diversificada e animada. Além disso, a estrutura do bloco terá decoração exclusiva, som reforçado e segurança ampliada.

Segurança e tradição do X-Cabloquinho

“Estamos preparando um grande evento, com segurança e estrutura completa para garantir muita diversão aos foliões. O bloco X-Cabloquinho surgiu em 2017 como um movimento de ocupação de rua, no bairro Parque Dez, entre amigos. Ao longo dos anos, cresceu e aperfeiçoou sua organização e estrutura. Neste ano, trazemos a cantora Melody, que está fazendo o maior sucesso no Brasil e fora do país. Além disso, o festival será realizado no icônico Atlético Rio Negro Clube, que promove grandes eventos na cidade”, comenta Carol Amaral, uma das idealizadoras do bloco.

Ingressos

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 70 no site: Sympla – X-Cabloquinho 2026.

