Escola comemora conquista do Grupo Especial neste domingo (22), na quadra do São José Operário

A Escola de Samba A Grande Família realiza, neste domingo (22), às 17h, a festa oficial pela conquista do título do Grupo Especial do Carnaval de Manaus 2026. A celebração acontece na quadra da agremiação, no bairro São José Operário, Zona Leste da capital.

A escola garantiu o sétimo campeonato de sua história após o desfile no Sambódromo de Manaus, no último sábado (14). A agremiação somou 269,40 pontos e conquistou o troféu da principal categoria do carnaval manauara.

Festa da vitória reúne comunidade e segmentos

A programação prevê apresentações dos segmentos da escola, incluindo bateria, passistas, baianas, velha-guarda e demais alas que participaram do desfile campeão. Além disso, a quadra deve receber integrantes, torcedores e moradores da Zona Leste para celebrar o resultado.

Assim, a festa reforça o vínculo da escola com a comunidade e marca mais um capítulo vitorioso na trajetória da agremiação.

Enredo exaltou cultura nordestina na Amazônia

Com o enredo “O Galo vai cantar de novo! Maracanaú – O Galo Faceiro e o Chamado de São João”, a escola exaltou a cultura nordestina e suas influências na Amazônia.

O desfile destacou a chegada de nordestinos durante o ciclo da borracha. Também trouxe referências religiosas ligadas a Santo Antônio, São João e Padre Cícero, além das festas juninas e do forró de galeroso. Dessa forma, a apresentação conectou tradição, religiosidade e identidade popular.

Encerramento do ciclo carnavalesco 2026

A festa da vitória marca o encerramento oficial do ciclo carnavalesco da Grande Família em 2026. Portanto, o evento simboliza não apenas a conquista do título, mas também a celebração do trabalho coletivo que levou a escola ao topo do Grupo Especial.

