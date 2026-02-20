Carnaval do Povão

Desfiles do Grupo Experimental acontecem de 20 a 22 de fevereiro na Alameda Alphaville, com entrada gratuita

O Carnaval na Floresta 2026 leva o tradicional Carnaval do Povão às zonas norte e leste de Manaus neste fim de semana. A programação gratuita acontece de 20 a 22 de fevereiro, na Alameda Alphaville, próxima ao Parque Gigante da Floresta.

O evento integra o calendário oficial da folia e conta com apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A programação começa na sexta-feira (20), às 19h, com a abertura oficial e a escolha da Corte do Carnaval do Povão. Além disso, a noite terá apresentações de bandas e blocos carnavalescos, promovendo animação e integração entre famílias e foliões da capital.

Grupo Experimental disputa vaga no Sambódromo

No sábado (21), as sete agremiações do Grupo Experimental do Carnaval de Manaus entram na avenida para disputar o título da categoria.

A escola campeã garantirá vaga no Grupo de Acesso B e o direito de desfilar no Sambódromo de Manaus no Carnaval de 2027. Dessa forma, a vencedora dá um passo importante na trajetória rumo aos grupos principais da folia manauara.

A programação encerra no domingo (22), às 17h, com a apuração oficial que definirá a grande campeã do Grupo Experimental.

A realização é do Instituto de Inovação Desportiva e Cultural da Amazônia (Idama), com apoio da empresa UNI Eventos.

Foto: Divulgação

Ordem dos Desfiles

19h30 às 20h05: G.R.E.S. Amigos da Onça

20h10 às 20h45: G.R.E.S. União Leste

20h50 às 21h25: G.R.E.S. Mocidade da União

21h30 às 22h05: G.R.E.S.M.I. Diamante Negro

22h10 às 22h45: G.R.E.S. Marquesa Imperial

22h50 às 23h25: G.R.A.S.S. Império do Cajual

23h30 às 00h05: G.R.E.S.M.I. Mocidade da Raiz

