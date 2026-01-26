Custódia

STF solicita informações detalhadas sobre visitas, saúde e rotina do ex-presidente na Papudinha

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (26) que a direção da Papudinha envie à Corte um relatório detalhado, no prazo de cinco dias.

O documento deve detalhar as visitas de familiares e advogados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpre 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal relacionada à trama golpista.

Ademais, a decisão exige que a administração do presídio forneça informações sobre consultas médicas, atendimentos, sessões de fisioterapia, leitura de livros e quaisquer ocorrências registradas.

Em 15 de janeiro, Moraes havia ordenado a transferência de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o 19° Batalhão da Polícia Militar, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. Conhecido como Papudinha, o local abriga presos especiais, incluindo policiais, advogados e juízes.

O ministro também autorizou que o ex-presidente receba atendimento médico particular e seja levado a hospitais em situações de emergência.

Por fim, Bolsonaro está autorizado a receber refeições especiais enquanto cumpre pena na prisão.

