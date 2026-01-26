Expansão

Gestão de David Almeida aumenta vagas em creches de 5 mil para 14 mil, com prioridade para famílias vulneráveis

A Prefeitura de Manaus investe na expansão gradual e organizada das vagas em creches da rede municipal.

A demanda por atendimento na primeira infância é histórica e supera a oferta existente, não apenas na capital amazonense, mas também em grande parte das metrópoles brasileiras.

Sob a administração do prefeito David Almeida, o número de vagas em creches saltou de cerca de 5 mil para mais de 14 mil.

A meta é atingir 16 mil vagas até o final de 2026. Esse crescimento reflete um avanço sólido na política de educação infantil, baseado em planejamento estratégico e expansão sustentável.

O prefeito destaca que o desafio das creches exige soluções estruturais, continuidade administrativa e diálogo constante com órgãos de fiscalização e a sociedade.

“Nós sabemos que a demanda por vagas em creches ainda é maior do que a oferta. Isso não é uma realidade apenas de Manaus, é um desafio nacional. O que diferencia a nossa gestão é que não ignoramos o problema e nem empurramos para frente. Estamos ampliando vagas de forma contínua, com planejamento, responsabilidade e foco em quem mais precisa”, afirmou David Almeida.

Planejamento estratégico

Segundo dados do Censo Escolar, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a cobertura de creches no Brasil ainda não atende à real necessidade das famílias, especialmente nos grandes centros urbanos.

Em Manaus, a alta procura nas inscrições evidencia a necessidade de manter a expansão da rede como política contínua.

A prefeitura também aperfeiçoou os critérios de acesso às vagas, seguindo recomendações do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) e da Defensoria Pública.

O foco é priorizar famílias em situação de maior vulnerabilidade social, assegurando transparência, equidade e justiça no processo de matrícula.

Investimento na qualidade

Além de aumentar o número de vagas, a gestão municipal investe na qualidade do atendimento, promovendo melhorias na infraestrutura das unidades, alimentação adequada à faixa etária, capacitação de profissionais e integração da educação infantil ao planejamento educacional de médio e longo prazo do município.

“Creche não se resolve com improviso. Exige obra, equipe, orçamento e continuidade. Nós estamos fazendo a nossa parte, ampliando vagas, qualificando o atendimento e trabalhando para avançar ainda mais, com responsabilidade e compromisso com as famílias de Manaus”, reforçou o prefeito.

Atualmente, a Prefeitura de Manaus mantém abertas as inscrições para vagas em creches da rede municipal, conforme edital da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O processo segue critérios técnicos e sociais, priorizando famílias em maior vulnerabilidade, dentro da capacidade prevista para este ano. Enquanto isso, a expansão da rede continua de forma gradual.

Com essa política, a gestão David Almeida reafirma que reconhecer a demanda não é sinal de fragilidade, mas de responsabilidade pública.

A ampliação das creches permanece como prioridade estratégica, integrando o maior programa de fortalecimento da educação básica já realizado na cidade.

