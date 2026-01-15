Educação

Semed registrou 9.791 inscrições para crianças de 1 a 3 anos e ofertou 11 mil vagas na rede municipal.

Manaus (AM) – Encerrou na terça-feira (13/1) o período de inscrições para as creches da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ao todo, foram registradas 9.791 inscrições para crianças de 1 a 3 anos, nos níveis Maternal 1, 2 e 3.

As inscrições tiveram início no dia 6 de janeiro e foram realizadas de forma on-line, por meio do site oficial de matrículas da rede municipal.

Distribuição das inscrições por maternal

De acordo com dados do sistema de monitoramento da Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), responsável pela tecnologia do processo, a distribuição das inscrições ficou da seguinte forma:

Maternal 1: 1.971 crianças

1.971 crianças Maternal 2: 3.520 crianças

3.520 crianças Maternal 3: 4.300 crianças

A Semed disponibilizou 11 mil novas vagas para a educação infantil na rede pública municipal.

Maior demanda foi por creches de ensino integral

Segundo a Prodam, as creches de ensino integral concentraram 56% da demanda. As unidades do turno vespertino receberam 24% das inscrições, enquanto as do turno matutino concentraram 20%.

O diretor técnico da Prodam, Salim David, afirmou que o processo ocorreu de forma tranquila. “A plataforma funcionou normalmente durante todo o período, garantindo segurança e acesso aos usuários, sem intercorrências”, destacou.

Gestão reforça compromisso com a educação infantil

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, ressaltou que a ampliação das vagas reforça o compromisso da gestão com a educação infantil.

“Investir em creches é investir no futuro da cidade. Nosso objetivo é ocupar todas as vagas, pois a rede está preparada para receber as crianças com estrutura adequada e profissionais qualificados”, afirmou.

Creches mais procuradas

As unidades com maior número de inscrições foram as creches municipais Maria Luiza da Conceição Silva e Professora Virgínia Marília Mello de Araújo, na zona Leste, além das creches Libânia Theodora Rodrigues Ferreira, Ana Lopes Ferreira e Gabriel Corrêa Pedrosa, localizadas na zona Oeste de Manaus.

Divulgação do resultado e confirmação da matrícula

A divulgação do resultado das vagas seguirá o cronograma do edital e ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2026.

Pais e responsáveis devem acompanhar o resultado pelo site oficial:

👉 https://inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br

Após a divulgação, será necessário confirmar a matrícula e entregar a documentação diretamente na unidade de ensino entre os dias 21 e 27 de janeiro de 2026.

