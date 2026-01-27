Manaus Atende

Contribuintes que utilizarem o aplicativo Manaus Atende ganham descontos maiores

Os contribuintes de Manaus que optarem pelo pagamento antecipado da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 pelo carnê digital do aplicativo Manaus Atende podem garantir os maiores descontos.

O maior desconto, de 12%, vale para pagamentos realizados até 30/1. Além disso, a quitação em cota única oferece 11% de desconto até 27/2 e 10% até 16/3. O benefício é exclusivo para boletos gerados e pagos diretamente no aplicativo, disponível para iOS e Android.

O subsecretário da Receita em exercício da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões, reforçou a obrigatoriedade do uso do boleto gerado pelo app para obter os descontos.

“Além disso, é importante que o contribuinte mantenha o aplicativo sempre atualizado, já que a Semef continuará disponibilizando novos serviços por meio da plataforma digital”, explicou Simões.

Desconto no parcelamento

O carnê digital também oferece desconto para pagamento parcelado: 2% de abatimento em cada parcela quitada até a data de vencimento, benefício que não se aplica aos pagamentos pelo carnê físico ou portal de serviços.

O pagamento pode ser feito em qualquer banco, incluindo bancos digitais. Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento pelo telefone 156, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Quem optar pelo carnê físico, entregue pelos Correios ou pelo portal Manaus Atende (manausatende.manaus.am.gov.br), recebe 8% de desconto para pagamento em cota única com vencimento em 16/3. Essa data também é a primeira parcela para quem optar pelo parcelamento, sem desconto adicional nas parcelas.

Os carnês físicos começarão a ser distribuídos a partir da última semana de janeiro e durante fevereiro.

IPTU Premiado incentiva adimplência

Os contribuintes que quitarem o IPTU em cota única até 16/3 também participarão da campanha IPTU Premiado, com sorteios ao longo do ano. Os prêmios incluem até R$ 1 milhão para pagantes da cota única e premiações mensais de até R$ 40 mil, reforçando o incentivo à adimplência.

Crescimento do IPTU em Manaus

Neste ano, a Semef lançou 574,8 mil cadastros imobiliários, sendo 515,2 mil contribuintes tributáveis, totalizando lançamento de R$ 740,3 milhões, cerca de 7% a mais que em 2025. O aumento se deve, principalmente, à atualização da inflação, que impacta o cálculo da Unidade Fiscal do Município (UFM).

