Estudantes de Manaus podem conferir cadastro, solicitar PassaFácil Estudantil e carregar créditos pelo aplicativo ou canais digitais

Os estudantes em Manaus já podem acompanhar o Cadastro e Recadastro Estudantil 2026 para garantir a meia-passagem no transporte coletivo da cidade. Neste ano, o processo segue as mesmas diretrizes adotadas em 2025 e, além disso, prioriza organização, agilidade e segurança.

As instituições privadas e de ensino superior continuam responsáveis por inserir os dados dos alunos matriculados no site souestudante.sinetram.com.br. Após o envio das informações, o estudante deve acompanhar a situação do cadastro pelo aplicativo Sou Estudante Manaus.

Caso o aplicativo apresente a mensagem “CPF não encontrado”, o aluno deve procurar a secretaria da escola para solicitar a inserção ou atualização dos dados. Já os estudantes da rede pública não precisam realizar cadastro, pois o Sinetram importa as informações automaticamente.

Emissão do PassaFácil Estudantil

A principal novidade para 2026 é a emissão totalmente online do cartão PassaFácil Estudantil. A partir disso, o estudante pode solicitar o cartão pelo aplicativo Sou Estudante Manaus, pelo atendimento virtual da Sindy no WhatsApp (92 99194-9292) ou pelo Telegram (@sindy_sinetram_bot).

Além disso, o sistema permite a entrega do cartão em terminais de integração ou em domicílio, mediante taxa promocional. Por outro lado, alunos que já possuem cartão ativo de anos anteriores podem utilizá-lo normalmente, sem necessidade de emitir um novo.

Meia-passagem e carregamento de créditos

Têm direito à meia-passagem os estudantes regularmente matriculados em instituições cadastradas no sistema, conforme a legislação vigente. Depois da validação do cadastro, o aluno pode adquirir créditos estudantis para uso no transporte coletivo de Manaus.

Atualmente, o carregamento do cartão ocorre pelos canais digitais, como aplicativos e atendimentos virtuais. Ainda assim, o Sinetram mantém opções presenciais para quem prefere atendimento físico.

Canais disponíveis para recarga:

Aplicativo Sou Estudante Manaus

Cadê Meu Ônibus e Cadê Meu Ônibus Recarga

e WhatsApp e Telegram

ATMs nos terminais e postos do Sinetram

Créditos para estudantes com gratuidade

No caso dos estudantes com gratuidade, a solicitação dos créditos deve ocorrer um dia antes do início das aulas ou assim que a função ficar disponível no aplicativo. No entanto, o sistema ainda não liberou a opção, já que o calendário da Semed prevê o início das aulas da rede municipal para 4 de fevereiro.

Atendimento ao estudante

Por fim, em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com a Sindy pelo Telegram (@sindy_sinetram_bot) ou com o SAC do Sinetram pelo telefone 0800 212 3270, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Dessa forma, o IMMU e o Sinetram orientam que os estudantes acompanhem os canais oficiais e mantenham o cadastro atualizado para evitar transtornos no início do ano letivo.

