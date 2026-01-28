Premiação

Filme foi indicado na maior premiação do cinema francês

O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, vai concorrer ao César, principal prêmio do cinema francês. A produção disputa a categoria Melhor Filme Estrangeiro.

A indicação ocorre um dia após O Agente Secreto ser anunciado como concorrente em duas categorias do Bafta. O filme concorre a Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original, premiação considerada o Oscar britânico.

No César, a produção brasileira disputa o prêmio com Sirat, Uma Batalha Após a Outra, Black Dog e Valor Sentimental. A cerimônia acontece em 26 de fevereiro, em Paris.

Além disso, O Agente Secreto está indicado em quatro categorias no Oscar 2026. O filme concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

A entrega das estatuetas do Oscar está marcada para 15 de março.

Em janeiro, o longa já havia conquistado dois prêmios no Globo de Ouro. A produção venceu nas categorias Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.

