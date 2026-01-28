Nova Olinda do Norte

Crimes ocorriam desde que a vítima tinha seis anos; suspeito de 62 anos utilizava ameaças de facções criminosas para silenciar a adolescente.

Nova Olinda do Norte (AM) — Policiais da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) prenderam temporariamente um homem de 62 anos nesta quarta-feira (28/01). A ação, que contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), ocorreu no município de Nova Olinda do Norte, a 175 quilômetros de Manaus. De acordo com as investigações, o suspeito cometia os crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça contra a neta de sua companheira, atualmente com 15 anos.

A princípio, o delegado Bruno Rafael informou que os abusos começaram quando a vítima tinha apenas seis anos. Nesse sentido, o caso só chegou ao conhecimento das autoridades após o Conselho Tutelar apresentar uma denúncia robusta. O documento detalhava anos de sofrimento e o comportamento agressivo do investigado dentro do ambiente familiar.

Ameaças de facções e impacto psicológico

Segundo o relato da vítima, o agressor utilizava o medo para garantir o silêncio da adolescente. Dessa forma, o homem afirmava que, caso ela o denunciasse, ele contaria com o apoio de organizações criminosas locais para feri-la. Como resultado da violência contínua e das graves ameaças, a jovem desenvolveu quadros severos de depressão e já havia tentado tirar a própria vida.

Diante da gravidade das provas, a autoridade policial solicitou a prisão temporária do infrator ao Poder Judiciário. Assim que a Justiça deferiu o mandado, os agentes iniciaram as buscas e capturaram o homem na manhã de hoje. Portanto, a prisão representa um alento para a vítima e interrompe um ciclo de quase uma década de abusos.

Procedimentos legais e canais de proteção

Atualmente, o homem aguarda a audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, além de lesão corporal e ameaça. Enquanto isso, a Polícia Civil reforça que o combate à exploração infantil e ao abuso sexual é uma prioridade absoluta na região do interior do Amazonas.

Dessa maneira, a instituição orienta que qualquer suspeita de abuso contra crianças ou adolescentes seja denunciada imediatamente. Afinal, o silêncio apenas fortalece o agressor. Os cidadãos podem utilizar os seguintes canais:

Disque 100: Direitos Humanos (Nacional).

Direitos Humanos (Nacional). Conselho Tutelar local.

190: Polícia Militar em casos de emergência.

Polícia Militar em casos de emergência. 181: Disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública.

