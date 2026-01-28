Despedida

Influenciadora decidiu não renovar contrato e terá programa de despedida em fevereiro.

São Paulo (SP) – O SBT anunciou, nesta quarta-feira (28), a saída da influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, e o encerramento do programa “Sabadou com Virginia”. A atração ficou no ar por quase dois anos.

Em nota oficial, a emissora informou que a decisão partiu da própria apresentadora. Segundo o comunicado, Virginia optou por não renovar o contrato ao final de 2025, pois deseja focar em novos projetos profissionais.

De acordo com o SBT, a parceria rendeu bons resultados ao longo do período em que o programa esteve no ar. Além disso, a emissora destacou o impacto positivo da atração na grade de entretenimento.

“Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virginia Fonseca comunicam o fim do programa ‘Sabadou com Virginia’. No final de 2025, a apresentadora informou que não iria renovar seu contrato com o SBT, por sentir necessidade de se dedicar às suas novas frentes de trabalho”, informou a emissora.

Programa terá edições inéditas e despedida

Apesar do anúncio, o “Sabadou com Virginia” ainda continuará no ar. Segundo o SBT, a emissora exibirá seis programas inéditos, incluindo uma edição especial de despedida.

A gravação do último programa está marcada para o dia 24 de fevereiro. Dessa forma, o projeto será concluído conforme o planejamento estabelecido.

“Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia quanto para o SBT. Antes do encerramento do vínculo, ainda será exibida uma sequência de seis programas inéditos, garantindo a conclusão do projeto”, concluiu a nota.

Programa estreou em 2024

O “Sabadou com Virginia” estreou em abril de 2024. Durante o programa, a influenciadora recebeu diversos famosos e comandou a atração ao lado do amigo Lucas Guedez e da mãe, Margareth Serrão.

Por fim, o SBT agradeceu a parceria e desejou sucesso à apresentadora em seus novos desafios profissionais.

