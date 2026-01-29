Trânsito

Veículo atingiu um carro de passeio após falha mecânica na noite desta quarta-feira (28); IMMU orienta condutores no local.

Manaus (AM) — Uma carreta causou um grande transtorno no trânsito de Manaus na noite desta quarta-feira (28), na avenida Efigênio Sales, na Zona Centro-Sul. O veículo perdeu o freio enquanto tentava acessar o Viaduto do Coroado, no sentido bairro.

Dessa forma, sem controle, o caminhão voltou de ré e ficou atravessado na pista, bloqueando a passagem de outros veículos que seguiam pela área.

De acordo com informações colhidas no local, o motorista seguia pela Avenida Efigênio Salles para subir o viaduto. Contudo, durante a subida, o sistema de frenagem falhou. Nesse sentido, ao recuar desgovernado, o veículo pesado atingiu carros de passeio que vinha logo atrás. Felizmente, apesar do impacto e do susto, não houve registro de feridos graves até o momento.

Congestionamento e atuação do IMMU

Como resultado do bloqueio, o fluxo de veículos na região do Coroado e da Avenida Efigênio Salles ficou completamente congestionado. Logo após o incidente, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) chegaram ao local para gerenciar o tráfego. Nesse contexto, os agentes buscam rotas alternativas para os condutores e tentam organizar o fluxo enquanto aguardam a remoção da carreta.

Atualmente, a fila de carros se estende por vários quilômetros, afetando motoristas que tentam chegar às zonas Leste e Sul da capital. Além disso, o IMMU recomenda que os cidadãos evitem o trecho do complexo viário Gilberto Mestrinho nas próximas horas. Portanto, quem puder deve utilizar vias secundárias para fugir do travamento que atinge as principais artérias da cidade.

Remoção do veículo e perícia

Enquanto isso, guinchos de grande porte já foram acionados para retirar a carreta da via. Dessa maneira, a polícia deve realizar uma perícia técnica no veículo para confirmar as causas da falha mecânica mencionada pelo motorista. Afinal, acidentes envolvendo veículos pesados em viadutos da capital têm se tornado uma preocupação constante para a segurança viária em Manaus.

A via será liberada assim que o caminhão for removido e os destroços do carro atingido forem retirados. Assim, o IMMU continuará monitorando a área até que a velocidade normal do tráfego seja restabelecida. Dessa forma, o portal continuará acompanhando o caso para informar quando o acesso ao Viaduto do Coroado estiver totalmente livre.

