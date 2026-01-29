A Semana do Cinema volta a movimentar as salas da Cinépolis no Millennium Shopping, na zona Centro-Sul de Manaus. Durante a campanha, que ocorre de 5 a 11 de fevereiro, o público encontra ingressos promocionais, além de combos especiais na bomboniere e descontos em itens colecionáveis.
Ao longo do período, os ingressos têm valores reduzidos conforme o horário e o tipo de sala:
- Salas tradicionais e Macro XE
- R$ 10 para sessões de matinê, até 16h55
- R$ 12 para sessões noturnas, a partir das 17h
- Valores acrescidos de taxas
- Salas especiais (VIP, IMAX, Sala Júnior e 4DX)
- 60% de desconto sobre o valor do ingresso, conforme a sala participante
Além disso, a Cinépolis inclui a bomboniere na ação promocional. Durante a Semana do Cinema, o público pode adquirir um combo com pipoca média e refrigerante de 500 ml por R$ 29, conforme disponibilidade.
Da mesma forma, os fãs de itens colecionáveis encontram preços reduzidos. Entre as opções, estão:
- R$ 15
- Copos e baldes temáticos de Toy Story, Tron e Wicked
- R$ 29
- Itens de Bob Esponja, Avatar, Zootopia 2 e coleções de terror
- Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque
Segundo a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, a campanha estimula o acesso ao cinema com preços mais acessíveis.
De acordo com ela, a Semana do Cinema é um dos momentos mais aguardados pelo público e reforça o shopping como espaço de convivência, entretenimento e lazer para todas as idades.
Por fim, a ação acontece em todo o Brasil e se consolidou como uma das principais campanhas do setor cinematográfico. A programação completa e os horários das sessões podem ser consultados nos canais oficiais da Cinépolis.
