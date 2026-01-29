Promoção

Promoção acontece de 5 a 11 de fevereiro no Millennium Shopping

A Semana do Cinema volta a movimentar as salas da Cinépolis no Millennium Shopping, na zona Centro-Sul de Manaus. Durante a campanha, que ocorre de 5 a 11 de fevereiro, o público encontra ingressos promocionais, além de combos especiais na bomboniere e descontos em itens colecionáveis.

Ao longo do período, os ingressos têm valores reduzidos conforme o horário e o tipo de sala:

Salas tradicionais e Macro XE R$ 10 para sessões de matinê, até 16h55 R$ 12 para sessões noturnas, a partir das 17h Valores acrescidos de taxas

Salas especiais (VIP, IMAX, Sala Júnior e 4DX) 60% de desconto sobre o valor do ingresso, conforme a sala participante

(VIP, IMAX, Sala Júnior e 4DX)

Além disso, a Cinépolis inclui a bomboniere na ação promocional. Durante a Semana do Cinema, o público pode adquirir um combo com pipoca média e refrigerante de 500 ml por R$ 29, conforme disponibilidade.

Da mesma forma, os fãs de itens colecionáveis encontram preços reduzidos. Entre as opções, estão:

R$ 15 Copos e baldes temáticos de Toy Story, Tron e Wicked

R$ 29 Itens de Bob Esponja, Avatar, Zootopia 2 e coleções de terror Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque



Segundo a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, a campanha estimula o acesso ao cinema com preços mais acessíveis.

De acordo com ela, a Semana do Cinema é um dos momentos mais aguardados pelo público e reforça o shopping como espaço de convivência, entretenimento e lazer para todas as idades.

Por fim, a ação acontece em todo o Brasil e se consolidou como uma das principais campanhas do setor cinematográfico. A programação completa e os horários das sessões podem ser consultados nos canais oficiais da Cinépolis.

Leia mais: Confira o Circuito de Carnaval 2026 em fevereiro em Manaus