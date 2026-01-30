Intervenção

Procedimento está confirmado após exames pré-operatórios realizados em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Conforme o Palácio do Planalto, os exames pré-operatórios foram concluídos nesta quinta-feira (29), em Brasília, e confirmaram a realização do procedimento médico na sexta-feira (30).

Esta não será a primeira vez que Lula passa por esse tipo de intervenção. Em 2020, o presidente realizou uma cirurgia semelhante no olho direito.

Lula retornou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira, após viagem oficial ao Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional – América Latina e Caribe 2026.

Após o desembarque, o presidente permaneceu ao longo do dia na Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República.

O que é catarata?

A catarata é uma alteração ocular comum e, geralmente, está associada ao processo natural de envelhecimento.

A condição causa a perda gradual da transparência do cristalino, a lente natural dos olhos, que passa a apresentar aspecto opaco e esbranquiçado.

Além da idade, outros fatores podem contribuir para o surgimento do problema. Entre eles estão o diabetes, o uso prolongado de medicamentos à base de corticoides e traumas oculares.

Sintomas mais comuns

Pessoas com catarata costumam relatar dificuldade visual semelhante à sensação de enxergar por um vidro embaçado, como se estivessem em ambientes com fumaça ou neblina constante.

Por fim, o tratamento da catarata é feito por meio de cirurgia. O procedimento consiste na substituição do cristalino comprometido por uma lente artificial transparente, o que permite a recuperação da qualidade da visão.

