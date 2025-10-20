Saúde

Ação do programa Opera+ Amazonas vai realizar 12 mil cirurgias até dezembro de 2025

O governador Wilson Lima deu início, nesta segunda-feira (20), ao maior mutirão de cirurgias de catarata já realizado no Amazonas. A ação integra o programa Opera+ Amazonas e tem como meta realizar 12 mil procedimentos até dezembro de 2025, devolvendo a visão e a qualidade de vida a milhares de amazonenses.

O mutirão é uma das primeiras ações da semana em comemoração ao aniversário de Manaus. Durante a abertura, Wilson Lima destacou o impacto social da iniciativa:

“O que nós estamos fazendo com esse mutirão de cirurgia não é apenas uma ação de governo. O que nós estamos fazendo aqui é dando dignidade para as pessoas, a oportunidade de voltar a enxergar, de ver o filho, o neto, a família e o mundo como antes viam, agora de uma forma ainda melhor”, afirmou.

Triagem e atendimentos acontecem no Vasco Vasques

Os atendimentos tiveram início no Centro de Convenções Vasco Vasques, onde os pacientes passam por triagem, consulta e exame pré-operatório. Após essa etapa, são encaminhados para as unidades onde serão realizadas as cirurgias.

As operações acontecerão no Hospital Delphina Aziz e em quatro clínicas credenciadas pela SES-AM. A meta é realizar 180 cirurgias por dia, de segunda a sábado, durante os próximos três meses.

Mutirão reforça a ampliação do acesso à saúde no estado

O mutirão faz parte do esforço do Governo do Amazonas para reduzir a fila do SUS e ampliar o acesso a atendimentos especializados. Desde o início de 2025, o Opera+ Amazonas já realizou mais de 230 mil procedimentos, sendo 26,2 mil apenas nos últimos quatro meses.

Na área oftalmológica, o estado contabiliza 28.406 cirurgias de catarata entre 2024 e julho de 2025, sendo a maior parte realizada em Manaus.

Pacientes são convocados pelo sistema Saúde AM Digital

Os pacientes convocados recebem mensagem via WhatsApp, por meio do assistente virtual do Saúde AM Digital, que informa data, local e horário da consulta pré-operatória.

Quem estiver apto sai do Vasco Vasques com encaminhamento imediato para uma das clínicas credenciadas. Também podem participar pacientes com encaminhamento de unidades de saúde, mesmo sem agendamento via Sisreg.

Ivan Moura da Silva, de 42 anos, será um dos beneficiados pelo programa.

“Vou melhorar a minha vista, fazer essa raspagem. Eu não enxergo mais nada. Então, hoje é um motivo de muita alegria. Primeiramente, agradeço a Deus e também ao nosso governador Wilson Lima, que tem feito muitas coisas no Amazonas e vai fazer muito mais daqui pra frente”, disse emocionado.

Programa Opera+ Amazonas segue ampliando cirurgias eletivas

Lançado em junho de 2025, o Opera+ Amazonas tem como meta alcançar 40 mil cirurgias adicionais até dezembro. O programa contempla procedimentos de várias especialidades e reforça a descentralização dos atendimentos em todo o estado.

Novas entregas

Além do mutirão, o Governo do Amazonas vai realizar outras entregas importantes em celebração aos 356 anos de Manaus, como:

Renovação da frota do programa Melhor em Casa

Inauguração do novo sistema do Hospital Platão Araújo

Entrega de nova unidade do CAIC TEA II

Lançamento do Centro Integrado de Proteção à Criança e ao Adolescente

Entrega de apartamentos do Amazonas Meu Lar

Expansão da rede de esgoto na zona sul

Lançamento do projeto Kart Pelci+

