Polícia Civil

Hydala Cristina Cardoso de Souza é investigada por estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

Manaus (AM) – Uma mulher identificada como Hydala Cristina Cardoso de Souza, de 32 anos, foi presa na quarta-feira (28/01) durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeita de aplicar um golpe que desviou mais de R$ 500 mil de uma empresa administradora de planos de saúde na capital amazonense.

A ação foi conduzida pelo 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com o delegado Cícero Túlio, as investigações tiveram início entre agosto e setembro do ano passado, após a empresa vítima identificar cobranças relacionadas a empréstimos que não haviam sido autorizados pelos sócios.

Segundo a polícia, Hydala ocupava o cargo de gerente financeira e se aproveitou da posição de confiança para falsificar documentos em nome dos proprietários da empresa. Com isso, ela teria contratado dezenas de empréstimos de forma ilegal, inclusive junto a agências públicas de fomento.

“A partir de um levantamento interno, os gestores identificaram contratos firmados de maneira ilícita pela funcionária, que atuava como contadora e tinha acesso direto às finanças da empresa”, explicou o delegado.

As investigações apontam que os valores obtidos eram depositados em contas bancárias criadas irregularmente. Em seguida, o dinheiro era movimentado e repassado a terceiros, que também foram alvos da operação e continuam sob investigação.

Em um dos episódios apurados, Hydala conseguiu cerca de R$ 100 mil em crédito junto a uma agência de fomento da região Norte. Para isso, ela utilizou fotografias da estrutura da empresa, alegando aos gestores que o material seria usado para fins de divulgação em redes sociais.

Paralelamente, a Polícia Civil identificou indícios de um esquema de intermediação para facilitar a liberação dos empréstimos. Os suspeitos de atuar nesse processo seguem sendo investigados para verificar eventual facilitação indevida por parte das instituições envolvidas.

Operação policial

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ao menos sete medidas cautelares contra outros investigados. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros vinculados aos envolvidos.

Os mandados foram executados em diferentes zonas de Manaus. A prisão de Hydala ocorreu na rua 5 de Abril, no bairro Santo Antônio, zona oeste da cidade.

A polícia apreendeu celulares, computadores e documentos, que passarão por perícia. O material será analisado para reforçar o conjunto probatório antes do envio do inquérito à Justiça.

Hydala Cristina responderá pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento público e lavagem de capitais. Ela passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

