Semulps

Semulsp amplia coleta, revitaliza espaços públicos e instala ecobarreiras em Manaus.

A Prefeitura de Manaus encerra 2025 com um balanço histórico na área de limpeza urbana. Sob as diretrizes da gestão David Almeida, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) alcançou a marca de 835.378 toneladas de resíduos recolhidos em toda a capital, consolidando uma agenda de reconstrução ambiental e valorização do espaço público.

Do total de resíduos movimentados, 601.038 toneladas foram coletadas em residências, enquanto 234.340 toneladas foram retiradas de ambientes públicos e igarapés. O resultado reflete o investimento direto em equipes de pronta resposta e na ampliação da logística de zeladoria em todas as zonas da cidade.

“Cuidar da limpeza urbana é, acima de tudo, cuidar da saúde e da dignidade da nossa população. Em 2025, avançamos não apenas na coleta, mas na transformação de áreas degradadas em espaços de vida. É um compromisso da nossa gestão tornar Manaus uma cidade mais verde, limpa e resiliente”, afirma o prefeito em exercício, Renato Junior.

Produtividade

Para manter a capital organizada e esteticamente revitalizada, a prefeitura intensificou os serviços de manutenção e conservação, alcançando índices recordes de produtividade em 2025. O esforço operacional das equipes garantiu a varrição de mais de 340 mil quilômetros de vias e a capinação e roçagem de outros 15 mil quilômetros de áreas verdes e canteiros. Esse trabalho foi complementado por mais de 85 mil horas dedicadas exclusivamente à limpeza manual de igarapés. O serviço de pintura alcançou 32 mil metros quadrados de calçadas e logradouros, assegurando a requalificação visual de espaços públicos em todas as zonas de Manaus.

Ecobarreiras

Um dos marcos da gestão neste ano foi o fortalecimento da proteção hídrica. Com a instalação da 11ª e da 12ª ecobarreiras, Manaus passou a contar com uma rede estratégica de 12 estruturas de contenção que impedem o avanço de plásticos, pneus e outros poluentes em direção ao rio Negro.

Ediney Queiroz, presidente da feira da Panair, celebrou a instalação de uma ecobarreira no igarapé do Educandos. A iniciativa atendeu uma reivindicação dos feirantes e visa impedir que o lixo alcance o rio Negro. “Preservar o rio é o nosso maior benefício. Somos gratos à prefeitura por atender essa solicitação. Com a ecobarreira, o cenário muda para melhor, e assumimos o compromisso de ajudar a cuidar e preservar esse investimento”, afirmou Queiroz.

Além disso, a gestão deu o passo histórico de iniciar a construção do primeiro aterro sanitário do Amazonas, superando modelos antigos de descarte e alinhando a capital às diretrizes globais de sustentabilidade e saúde pública.

Resgate de espaços

A prefeitura também focou na erradicação de “lixeiras viciadas”, transformando pontos de descarte irregular em novos ambientes de convivência. Projetos emblemáticos como a revitalização da lagoa da Compensa, da lagoa do Japiim e a criação da praça do Anjo da Esperança simbolizam o resgate da autoestima da população. Paralelamente, a cobertura da coleta foi ampliada para 11 novas comunidades rurais e ribeirinhas, garantindo que os serviços essenciais alcancem as áreas mais remotas do território municipal.

Canais de atendimento

Para fortalecer a parceria com a sociedade e garantir a eficiência dos serviços, o Disk Semulsp segue como canal direto para solicitações e denúncias ambientais: Contatos: (92) 98842-1202 / 1276 / 1277 / 4738.

Leia mais:

TCE pede explicações à prefeitura de Itacoatiara sobre possíveis irregularidades no serviço de coleta de lixo