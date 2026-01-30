Paraná Pesquisas

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra disputa acirrada entre Lula, Bolsonaro e outros candidatos

Publicado em 29 de janeiro de 2026

O segundo turno das Eleições de 2026 mostra um quadro de indefinição, conforme levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (29).

As simulações indicam uma disputa equilibrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus possíveis adversários, com resultados dentro da margem de erro.

Lula x Flávio Bolsonaro

No cenário de confronto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula aparece com 44,8% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro registra 42,2%.

Brancos e nulos somam 8,3%, e 4,7% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Lula x Tarcísio de Freitas

A pesquisa também simulou o segundo turno entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nesse cenário, o presidente alcança 43,9% das intenções de voto, contra 42,5% do governador paulista. Votos brancos e nulos representam 9,1%, e 4,6% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar.

Lula x Ratinho Júnior

No confronto com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Lula lidera, com 44,7% das intenções, enquanto Ratinho Júnior aparece com 38,9%.

Neste cenário, 11,4% indicaram voto em branco ou nulo, e 5% não souberam opinar.

Detalhes da pesquisa

O levantamento ouviu 2.080 eleitores de todo o país entre 25 e 28 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Por fim, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08254/2026.

