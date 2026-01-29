Crime bárbaro

Filho foi preso após ataque ocorrido no bairro Cachoeirinha; vizinho tentou ajudar e acabou ferido.

Manaus (AM) – Um homem matou a própria mãe com seis facadas na tarde desta quinta-feira (29), na rua Itacoatiara, no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital amazonense. A vítima foi identificada como Maria da Conceição Correia, de 82 anos.

Ataque aconteceu dentro da residência

Segundo informações da Polícia Militar, repassadas por agentes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o suspeito — que é filho da idosa — teve um surto e atacou a mãe utilizando duas facas.

Durante o ataque, dois familiares e um vizinho ouviram os gritos da vítima e correram para tentar socorrê-la. O vizinho acabou sendo ferido no braço esquerdo ao tentar intervir.

Suspeito foi preso após o crime

Ainda de acordo com a polícia, não há confirmação se o homem é usuário de drogas. Familiares relataram, no entanto, que ele possui problemas mentais.

Após o crime, o suspeito foi preso e encaminhado às autoridades competentes.

Caso será investigado pela DEHS

O corpo de Maria da Conceição Correia foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

Leia mais:

