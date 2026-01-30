Um motociclista, identificado como Sadala Lima Chaves, morreu na manhã desta sexta-feira (30) após perder o controle da motocicleta na Avenida das Flores, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.
Testemunhas disseram que ele trafegava em alta velocidade, foi arremessado para o meio da via e acabou preso à fiação elétrica devido ao impacto.
O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente.
