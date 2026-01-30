Tragédia

Família e comunidade pedem mais vigilância após adolescente ser morto por tubarão em Olinda

Um adolescente morreu nesta quinta-feira (29) após sofrer um ataque de tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Além disso, uma placa instalada na faixa de areia alertava para o risco de incidentes com tubarões no local.

Ataque ocorreu durante mergulho

O adolescente mergulhava com amigos quando o tubarão o atacou e causou uma mordida grave na coxa direita. Em seguida, pessoas que estavam na praia retiraram a vítima da água e acionaram o socorro.

A identidade do jovem não foi divulgada.

Atendimento e tentativa de reanimação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Olinda recebeu o chamado por volta das 14h21. No entanto, a vítima já havia sido retirada da praia antes da chegada da equipe.

O adolescente chegou ao Hospital Tricentenário, no bairro Bairro Novo, em parada cardiorrespiratória. Diante disso, a equipe médica iniciou imediatamente o protocolo de Suporte Avançado de Vida. Ainda assim, os profissionais não conseguiram reanimá-lo.

Médico detalha causa da morte

Segundo o médico Levy Dalton, a vítima sofreu uma lesão extensa na coxa direita, região que concentra artérias responsáveis pela irrigação do membro inferior.

Por causa disso, o adolescente perdeu grande quantidade de sangue. Consequentemente, o quadro evoluiu para óbito, apesar do uso de medicamentos, manobras de compressão torácica e outros procedimentos.

Comunidade cobra mais segurança

Amiga da família, Maria do Bomparto lamentou a morte do adolescente e cobrou reforço na segurança da praia. Além disso, ela destacou a ausência de salva-vidas no momento do ataque.

Segundo o relato, a própria comunidade precisou prestar os primeiros socorros. Por outro lado, moradores afirmam que medidas preventivas poderiam reduzir novos casos.

Investigação e apoio à família

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) informou que ainda não identificou a espécie responsável pelo ataque. Porém, a principal suspeita recai sobre um tubarão.

Enquanto isso, representantes do Governo de Pernambuco estiveram no Hospital Tricentenário para prestar apoio à família e coletar informações sobre o caso.

Incidentes com tubarões em Pernambuco

Com o ataque em Olinda, Pernambuco soma 82 incidentes com tubarões, segundo o Cemit. Desse total, 68 ocorreram na Região Metropolitana do Recife e 14 em Fernando de Noronha.

Por fim, o último caso registrado aconteceu em 9 de janeiro, quando a turista Dayane Dalezen, de 36 anos, sofreu uma mordida na perna em Fernando de Noronha e sobreviveu.

