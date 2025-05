Tubarão é visto na Barra da Tijuca e governo emite alerta para banhistas no RJ

Avistamento de tubarão-martelo causa susto em surfistas e mobiliza autoridades com recomendações de segurança

Rio de Janeiro (RJ) – Um tubarão-martelo foi avistado por surfistas na manhã da última sexta-feira (24), na Praia da Barra da Tijuca, altura do Posto 5. O animal nadava próximo a um grupo em aula de surfe, o que gerou pânico entre os banhistas e levou todos a deixarem o mar rapidamente. O governo estadual emitiu um alerta oficial para moradores e turistas, com orientações de segurança para evitar incidentes.

Governo do RJ divulga recomendações

Apesar do susto, nenhum ataque registrado. As autoridades reforçaram a importância de seguir os protocolos de segurança para quem frequenta praias na capital fluminense. Veja as principais orientações:

Saia da água com calma e sem movimentos bruscos se avistar um tubarão;

se avistar um tubarão; Fique atento às bandeiras roxas , que indicam presença de animais marinhos perigosos;

, que indicam presença de animais marinhos perigosos; Evite nadar ao amanhecer ou entardecer , horários de maior atividade dos tubarões;

, horários de maior atividade dos tubarões; Mantenha distância de cardumes e áreas de pesca ;

; Não use objetos brilhantes ou roupas muito coloridas ;

; Sempre que possível, nade em grupo.

O monitoramento será intensificado nas próximas semanas nas praias mais movimentadas da cidade, como Copacabana, Ipanema e Barra.

Tubarões no litoral do Rio: risco real ou exceção?

Autoridades ambientais destacam que a presença de tubarões no litoral não é comum, mas pode ocorrer, especialmente em épocas de migração ou mudanças no ecossistema. Segundo os especialistas, tubarões costumam evitar humanos, mas a aproximação pode ocorrer por curiosidade ou atração por peixes.

“O importante é não alimentar o pânico, mas sim seguir as orientações de segurança”, informou a Defesa Civil.

