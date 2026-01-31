Inadimplência

Pesquisa da Serasa mostra que dívidas com mensalidades afetam consumo básico, saúde mental e permanência no ensino superior

O início do ano letivo costuma marcar o período de rematrículas nas universidades. No entanto, além da organização acadêmica, esse momento evidencia um problema crescente: o endividamento entre universitários.

Levantamento da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, aponta que 66% dos estudantes com dívidas ativas com instituições de ensino deixaram de adquirir itens essenciais, como alimentação, transporte e contas básicas, para conseguir pagar as mensalidades.

Falta de recursos

O cenário se agrava quando se observa que 48% dos universitários endividados precisaram trancar o curso por não conseguirem manter os pagamentos em dia.

Além disso, 26% afirmam que a inadimplência comprometeu a concentração nas aulas, o que demonstra impacto direto no desempenho acadêmico.

Apesar das dificuldades, a maioria dos estudantes demonstra preocupação em regularizar a situação financeira.

Entre os universitários com dívidas, 89% consideram muito importante quitar os débitos com a instituição de ensino.

Em relação às causas do endividamento, 28% apontam o desemprego como principal fator. Em seguida, 21% relatam a necessidade de priorizar outras despesas.

A redução de renda aparece em 10% das respostas, enquanto 9% citam desorganização financeira.

Débitos se acumulam

As dívidas tendem a se prolongar. Segundo a pesquisa, 61% dos débitos com instituições de ensino permanecem em aberto há mais de um ano, sendo que 18% ultrapassam cinco anos.

Na maioria dos casos, 71% das pendências somam até R$ 5 mil. Além do orçamento, o endividamento afeta a saúde mental.

91% dos estudantes afirmam que a inadimplência causou impacto emocional. Para o especialista da Serasa em educação financeira, Rodrigo Costa, a regularização é um passo fundamental.

“Quando a preocupação financeira é reduzida, há mais espaço para focar nos estudos, preservar a saúde mental e planejar o futuro com segurança”, afirma.

Mesmo diante do cenário, muitos estudantes veem a possibilidade de recomeçar. 57% afirmam que pretendem retomar os estudos ainda neste ano.

Para apoiar esse movimento, a Serasa firmou parceria com mais de 78 instituições de ensino e disponibiliza 7,4 milhões de ofertas de negociação.

Ao todo, 2,8 milhões de universitários podem renegociar dívidas com descontos de até 90% por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. Entre as instituições participantes estão Anhanguera, Estácio e Pravaler.

Amazonas soma mais de 60 mil universitários endividados

No Amazonas, o endividamento também é significativo. Dados da Serasa indicam que 60.178 universitários no estado possuem dívidas relacionadas aos estudos.

Para esse público, estão disponíveis mais de 178 mil ofertas de negociação. As condições podem ser consultadas pelos canais oficiais:

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Opinion Box entre 19 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, com 936 entrevistas online em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.

