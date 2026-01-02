Controle de gastos

Especialistas explicam como usar 13º salário, controlar gastos e negociar dívidas para manter o orçamento equilibrado

Com o início do ano marcado por despesas como impostos, material escolar e contas acumuladas, o planejamento financeiro se torna essencial para evitar o endividamento.

Especialistas alertam que o cuidado deve começar ainda no fim do ano, principalmente com os gastos de Natal e Ano Novo.

Controle dos gastos de fim de ano

De acordo com a economista Denise Kassama, exagerar nas despesas de dezembro pode comprometer todo o orçamento dos meses seguintes.

“O ideal é fazer um Natal e um Ano Novo do tamanho do bolso. Se a pessoa consegue guardar um pouco do que recebeu em dezembro, especialmente do 13º salário, já garante um janeiro menos pesado”, explica.

Ela ressalta que a população pode, e deve, utilizar o 13º salário para cobrir as primeiras contas do ano. “São despesas que não dá para fugir, então é importante se planejar para elas”.

Diagnóstico e orçamento anual

O especialista em educação financeira da Serasa, Fernando Gambarro, reforça que o planejamento precisa acontecer ao longo de todo o ano.

“O primeiro passo é fazer um diagnóstico financeiro, listando tudo o que entra e sai do orçamento, inclusive as pequenas despesas. Isso ajuda a identificar onde é possível economizar e evitar surpresas”, afirma.

Planejamento financeiro é a chave para evitar dívidas – Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Conforme Gambarro, criar um orçamento mensal com limites de gastos bem definidos e incluir despesas previsíveis, como impostos, aniversários e datas comemorativas, é fundamental.

“Quando esses gastos já estão previstos, o risco de endividamento diminui”, destaca.

Parcelamento consciente

Quando o pagamento à vista não é possível, o parcelamento pode ser uma alternativa, desde que feito de forma consciente.

Denise Kassama alerta: “Não adianta parcelar se isso vai virar uma bola de neve depois”. Gambarro complementa que o cartão de crédito deve ser usado com controle.

“O problema surge quando o cartão é tratado como extensão da renda. É essencial acompanhar a fatura, evitar pagar apenas o mínimo e usar o parcelamento principalmente para compras planejadas e necessárias”.

Negociação de dívidas

Em caso de dívidas existentes, os especialistas recomendam buscar negociação. “(…) é ter clareza sobre todas as dívidas e entender quanto realmente cabe no orçamento antes de fechar qualquer acordo”, orienta Gambarro.

Ele lembra que feirões de negociação, como os promovidos pela Serasa, ajudam o consumidor a sair do vermelho.

“O último Feirão da Serasa possibilitou a negociação de mais de 10 milhões de dívidas. Mas é importante fechar acordos que sejam possíveis de cumprir”.

Hábito de poupar e renda extra

Para evitar novos endividamentos, Denise Kassama destaca a importância de criar o hábito de poupar.

“Guardar dinheiro precisa ser encarado como pagar uma conta. Se a pessoa decide guardar R$ 200 por mês, isso deve ser uma obrigação fixa”, orienta.

A economista explica que o dinheiro pode ser guardado de diversas formas. “Pode ser na poupança, em uma aplicação simples ou até em um cofrinho. O mais importante é criar o hábito.”

Por fim, além do controle de gastos e da poupança, buscar uma renda extra ajuda no equilíbrio financeiro.

“Ter uma renda complementar traz mais segurança, ajuda a formar reserva de emergência e reduz o aperto no orçamento”, conclui Fernando Gambarro.

