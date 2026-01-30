Violência

Animal foi baleado durante confusão na zona leste de São Paulo

Um cachorro comunitário foi morto a tiros no dia 18 de janeiro, após um homem se irritar com os latidos do animal durante uma briga na Avenida Ragueb Chohfi, na zona leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava discutindo com a companheira na porta de um shopping. Um segurança do local, ao perceber que a mulher estava sendo agredida, interveio. O homem armado então iniciou uma briga com o segurança.

Durante a confusão, o cachorro que passava pelo local começou a latir. Irritado, o agressor disparou pelo menos quatro vezes contra o animal.

Após os tiros, o homem fugiu do local junto com a companheira.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a 3ª Delegacia do Meio Ambiente, vinculada ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), está conduzindo as diligências para esclarecer as circunstâncias do caso.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Homem é preso por atirar em cachorros com arma de pressão em Coari