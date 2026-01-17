Ataque

Suspeito foi denunciado após efetuar disparos contra animais em via pública no interior do Amazonas.

Um homem identificado como Valdenei Lopes Davi Júnior, de 39 anos, foi preso por maus-tratos a animais após ser flagrado efetuando disparos contra cães em via pública no município de Coari, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu na Rua Clarice Amapá, bairro Renascer, na manhã deste sábado (17).

De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), por volta das 9h50, a equipe recebeu uma denúncia anônima por meio do canal Linha Direta relatando que um homem conhecido como “Júnior” estaria utilizando uma carabina de pressão para atirar em cachorros que circulavam pela rua.

Diante da denúncia, a guarnição se deslocou imediatamente até o endereço indicado e localizou o suspeito. Durante a abordagem, Valdenei confirmou aos policiais que possuía a arma utilizada nos disparos.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 10ª Delegacia Regional de Polícia de Coari, juntamente com a carabina de pressão apreendida, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar informou que o suspeito foi encaminhado à delegacia com sua integridade física e psicológica preservadas.

Leia mais:

Homem é preso por maus-tratos contra cadela no Dom Pedro