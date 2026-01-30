Segurança

Capital alcança menor taxa de homicídios em 25 anos com políticas de segurança integradas

Em 2025, Manaus alcançou a maior diminuição de mortes violentas entre todas as capitais brasileiras, com queda de 62,2%, resultado das ações integradas de segurança pública conduzidas pelo governador e presidente estadual do União Brasil, Wilson Lima.

Esse avanço também trouxe um marco histórico: a capital registrou a menor taxa de homicídios dos últimos 25 anos, o que estabeleceu um novo patamar nos indicadores de violência letal.

Comparativo nacional coloca Manaus à frente

Os números, compilados pelo site Poder360 a partir de dados oficiais enviados pelos estados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), colocam Manaus à frente de grandes centros urbanos e acima de capitais como Vitória (ES), com redução de 52,6%, e Aracaju (SE), com 48,5%.

Entre 2022 e 2025, o total de mortes violentas intencionais em Manaus caiu de 1.041 para 394 casos, incluindo homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Somente em 2025, a capital manteve a trajetória de redução e atingiu uma diminuição de 45%, o maior percentual entre as 27 capitais, segundo o MJSP.

Para o governador Wilson Lima, o desempenho de Manaus reflete uma política de segurança consistente, baseada em investimento e comando.

“Houve decisão política para mudar esse cenário. Investimos, integramos as forças e colocamos tecnologia a serviço da população. O resultado é a menor taxa de homicídios em 25 anos”, afirmou.

A mudança nos índices começou em 2021, com a implementação do Programa Amazonas Mais Seguro, que reorganizou a política de segurança no estado.

Desde então, as reduções foram contínuas, acompanhadas pelo aumento das apreensões de drogas, indicador diretamente ligado à fragilização das organizações criminosas.

Impacto em todo o estado

Em 2025, o Amazonas registrou queda de 33% nos homicídios, com 708 ocorrências, ante 1.055 em 2024, uma redução de 347 mortes em apenas um ano.

A taxa estadual de homicídios caiu para 16,38 por 100 mil habitantes, a menor em 19 anos, conforme dados da SSP-AM consolidados pelo MJSP.

Em Manaus, a taxa chegou a 16,10 por 100 mil habitantes, o melhor índice registrado na capital em 25 anos.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, atribui o resultado à atuação coordenada das forças policiais:

“É um trabalho contínuo, com foco em inteligência, tecnologia e valorização dos profissionais. O Amazonas Mais Seguro permitiu respostas mais rápidas e maior eficiência no combate à criminalidade”, disse.

Todos os meses de 2025 apresentaram redução no número de homicídios no estado. A melhora foi acompanhada por quedas em crimes contra o patrimônio e recordes na apreensão de drogas, segundo a SSP-AM.

Desde 2019, o Governo do Amazonas aplicou mais de R$ 1,16 bilhão em segurança pública. Os recursos foram destinados à aquisição de lanchas blindadas, bases fluviais e armamentos modernos.

Além disso, parte do investimento foi aplicada na expansão do sistema Paredão, com câmeras inteligentes e reconhecimento facial. Essas tecnologias operam nas ruas e nas novas viaturas da Polícia Civil e Militar.

O efetivo foi ampliado com a convocação de 3,7 mil novos servidores das Forças de Segurança, distribuídos entre a capital e 40 municípios do interior.

A integração com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também contribuiu para agilizar investigações e responsabilizar os autores de crimes.

Desenvolvimento humano

Para o 2º vice-presidente estadual do União Brasil, Marcellus Campêlo, que também é secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), os indicadores mostram que a segurança pública impacta diretamente o desenvolvimento humano.

“Cidade segura é cidade que avança. Os dados mostram que o Amazonas conseguiu unir proteção à vida com organização, investimento e visão de longo prazo”, afirmou.

No cenário nacional, o desempenho do Amazonas se destaca. Segundo o MJSP, o Brasil registrou 34.086 mortes violentas em 2025, uma redução de 11%, marcando o quinto ano consecutivo de queda.

Mesmo com esse cenário positivo, Manaus lidera entre as capitais, com a maior redução percentual do país.

