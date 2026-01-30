Resultado

Em dólar, o faturamento global do ano passado foi de US$ 40.90 bilhões

De janeiro a dezembro de 2025, o Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou o montante recorde de R$ 227,67 bilhões, o que representa crescimento de 11,02% na comparação com o resultado obtido em 2024 (R$ 205,07 bilhões). Em dólar, o faturamento global do ano passado foi de US$ 40.90 bilhões – alta de 8,68% na comparação com 2024 (US$ 37.63 bilhões).

As exportações do PIM totalizaram US$ 663.92 milhões ao longo de 2025, o que representa crescimento de 7,07% em relação ao ano anterior (US$ 620.10 milhões). No que diz respeito aos números de mão de obra, as fábricas do PIM registraram, ao final de dezembro, uma média mensal de empregos diretos de 131.401 trabalhadores, o que representa crescimento de 5,92% em relação à média mensal de 2024 (124.056 trabalhadores).

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou os números como altamente positivos para o fortalecimento do PIM e da Zona Franca de Manaus (ZFM) como um todo. “O Polo Industrial de Manaus finalizou o ano com 553 empresas, fábricas em operação, e mais 170 novos projetos aprovados para se implantar nos próximos anos. O faturamento foi além das expectativas; nos aproximamos muito dos R$ 230 bilhões. Em relação à mão de obra, ficamos beirando os 132 mil trabalhadores no chão de fábrica. É a nossa Zona Franca pra frente e pra cima, o tempo inteiro”, frisou.

Segmentos e Produtos

Os subsetores com maior participação no faturamento global do PIM em 2025 foram Bens de Informática (21,17%), Duas Rodas (19,69%) e Eletroeletrônico (16,86%). Outros destaques incluíram os setores Químico (9,94%), Mecânico (9,16%), Termoplástico (8,79%) e Metalúrgico (8,05%).

Entre os principais produtos do PIM em 2025, o destaque ficou por conta das motocicletas, motonetas e ciclomotos, que atingiram a marca de 2.135.175 unidades fabricadas, um aumento de 16,57% em relação a 2024. Outras linhas de produção com desempenho positivo no acumulado do ano foram os relógios de pulso e de bolso, com 8.625.070 unidades fabricadas (aumento de 25,57%); aparelhos de barbear, com 1.971.521 unidades fabricadas (aumento de 9,23%); condicionadores de ar do tipo split system, com 6.349.577 unidades fabricadas (aumento de 7,47%); e monitores com tela de LCD, com 3.234.598 unidades fabricadas (aumento de 3,19%).

Histórico

O superintendente Bosco Saraiva ressaltou que os números representam muito e ficarão marcados na história da ZFM. “Foi mais um ano histórico para a Zona Franca de Manaus. Sem dúvidas, são resultados que ficarão para a história e que deixam uma satisfação muito especial para a Suframa e para o governo federal. Esperamos que em 2026 esse cenário tenha continuidade e que nossos indicadores de desempenho se mantenham robustos e ascendentes”, afirmou Saraiva.

