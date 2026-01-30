PC-AM

Motorista perdeu um dedo após ser atacado durante corrida no bairro Novo Israel.

Um homem de 33 anos foi preso por tentativa de homicídio qualificado contra um motorista de aplicativo, de 42 anos, na manhã desta sexta-feira (30/01), em Manaus. O crime ocorreu no dia 24 de janeiro, no bairro Novo Israel, zona Norte da capital.

A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após representação da autoridade policial e decisão favorável do Poder Judiciário.

Crime aconteceu durante corrida por aplicativo

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, a vítima estava trabalhando quando atendeu a uma corrida solicitada por dois homens. Após deixar um dos passageiros em um endereço, o motorista seguiu para o destino final do segundo ocupante, que apresentava sinais de embriaguez.

Durante o trajeto, o passageiro vomitou dentro do veículo, o que levou o motorista a solicitar o pagamento dos custos da limpeza do carro.

Ataque com terçado e cães

Ao chegar ao destino, o suspeito entrou em sua residência enquanto o motorista aguardava o pagamento na entrada. Em seguida, o homem retornou ao local armado com um terçado e acompanhado de dois cães da raça pit bull.

Ao tentar fugir, o motorista foi atacado por um dos animais, que o derrubou no chão. Na sequência, o agressor se aproximou e desferiu golpes de terçado, enquanto a vítima tentava se defender com os braços e as mãos.

Vítima sofreu ferimentos graves

Segundo a Polícia Civil, o motorista teve um dos dedos amputados e corre o risco de perder a movimentação de um dos braços em razão da gravidade das lesões.

Prisão preventiva

Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça e cumprida no bairro Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.

O homem responderá por tentativa de homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem é preso após esfaquear desafeto em Manaus; vítima ficou em estado grave