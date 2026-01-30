Um homem de 33 anos foi preso por tentativa de homicídio qualificado contra um motorista de aplicativo, de 42 anos, na manhã desta sexta-feira (30/01), em Manaus. O crime ocorreu no dia 24 de janeiro, no bairro Novo Israel, zona Norte da capital.
A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após representação da autoridade policial e decisão favorável do Poder Judiciário.
Crime aconteceu durante corrida por aplicativo
De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, a vítima estava trabalhando quando atendeu a uma corrida solicitada por dois homens. Após deixar um dos passageiros em um endereço, o motorista seguiu para o destino final do segundo ocupante, que apresentava sinais de embriaguez.
Durante o trajeto, o passageiro vomitou dentro do veículo, o que levou o motorista a solicitar o pagamento dos custos da limpeza do carro.
Ataque com terçado e cães
Ao chegar ao destino, o suspeito entrou em sua residência enquanto o motorista aguardava o pagamento na entrada. Em seguida, o homem retornou ao local armado com um terçado e acompanhado de dois cães da raça pit bull.
Ao tentar fugir, o motorista foi atacado por um dos animais, que o derrubou no chão. Na sequência, o agressor se aproximou e desferiu golpes de terçado, enquanto a vítima tentava se defender com os braços e as mãos.
Vítima sofreu ferimentos graves
Segundo a Polícia Civil, o motorista teve um dos dedos amputados e corre o risco de perder a movimentação de um dos braços em razão da gravidade das lesões.
Prisão preventiva
Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça e cumprida no bairro Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.
O homem responderá por tentativa de homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça.
