Carga horária

Governo buscará um texto que diminua a carga horária trabalhada sem redução de salário.

O governo federal considera enviar ao Congresso Nacional um projeto próprio para o fim da escala de trabalho 6×1, tema que será uma das prioridades do Executivo no retorno das atividades dos deputados e senadores, a partir da semana que vem.

O governo quer ver o projeto aprovado no Congresso ainda neste primeiro semestre e usar o texto como vitrine eleitoral na campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

A estratégia exata, como um texto próprio para unificar propostas já existentes, ainda está sendo estudada pelo Palácio do Planalto. Atualmente, há ao menos três propostas sobre o assunto em tramitação no Congresso.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já declarou que, além de beneficiar os trabalhadores ao conceder um dia a mais de descanso, ajuda especialmente as mulheres, por serem mais sobrecarregadas também com tarefas domésticas.

O governo buscará um texto que diminua a carga horária trabalhada sem redução de salário. A jornalistas, Gleisi rebateu críticas de industriais à nova escala máxima, argumentando que grande parte do setor já nem usa mais o formato.

O governo conversa sobre o assunto com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e outros líderes da Casa. Hugo demonstra vontade em votar um projeto neste sentido, mas não se comprometeu com a aprovação do tema.

Além do fim da escala 6×1, o governo também tem como prioridade em 2026:

Regulamentação de trabalhadores de aplicativos;

PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública;

PL (Projeto de Lei) Antifacção;

Medida Provisória do Gás do Povo;

Medida Provisória que dá autonomia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

Medida Provisória do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) Digital;

Medida Provisória que cria o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center no Brasil).

(*) Com informações da CNN Brasil