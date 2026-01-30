Fiscalização

IMMU ativa 34 novos radares a partir de 1º de fevereiro em vias estratégicas da capital.

Os 34 novos radares de fiscalização eletrônica começam a operar em Manaus a partir deste domingo (1º/2). A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), reforça a orientação aos motoristas sobre o funcionamento dos equipamentos e a importância do respeito às regras de trânsito.

A medida integra um conjunto de ações educativas, preventivas e de ampla divulgação, com o objetivo de garantir total transparência quanto aos pontos de instalação, aos tipos de radares e ao modelo de fiscalização adotado em cada via da capital.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Leda Júnior, explicou que a implantação segue uma diretriz única da Prefeitura de Manaus. “Toda e qualquer implantação, seja de sinalização ou de fiscalização eletrônica, tem um único objetivo: garantir mais segurança para os condutores e, principalmente, para os pedestres. Quando implantamos radares de velocidade, é porque identificamos excesso de velocidade naquele trecho. Já os equipamentos de avanço de sinal são instalados onde esse tipo de infração ocorre com frequência e representa alto risco de sinistros graves”, afirmou.

As configurações, implantações e parâmetros de funcionamento dos equipamentos estão embasados na Resolução nº 798, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Todos os medidores de velocidade possuem modelo aprovado pelo Inmetro e seguem os requisitos legais e metrológicos.

Nos pontos de fiscalização de velocidade, os radares fixos são precedidos por sinalização vertical com placa R-19, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, além do reforço da sinalização horizontal e vertical das vias, garantindo clareza aos condutores quanto aos limites permitidos.

Os novos equipamentos incluem controle de velocidade (60 km/h), lombadas eletrônicas (40 km/h) e fiscalização de avanço de sinal vermelho, distribuídos em vias estratégicas das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Oeste e Centro. A escolha dos locais segue critérios técnicos, como fluxo intenso de veículos e pedestres, histórico de acidentes e necessidade de ordenamento viário.

