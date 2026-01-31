Alerta

Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas no Amazonas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (30), um alerta laranja para chuvas intensas e tempestades no Amazonas e em outros estados do país. As precipitações têm sido volumosas nos últimos dias, inclusive em Manaus, provocando alagamentos, transtornos no trânsito e risco de deslizamentos de terra.

O aviso é válido até as 23h59 deste sábado (31) e indica situação meteorológica perigosa, com possibilidade de chuvas acima da média, ventos fortes e descargas elétricas. A orientação do Inmet é para que a população permaneça atenta às atualizações da previsão do tempo e evite áreas de risco.

Além do Amazonas, o alerta laranja também abrange outros 15 estados do país: Pará, Rondônia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O alerta laranja é o nível intermediário entre os avisos emitidos pelo instituto, que incluem ainda o alerta amarelo (perigo potencial) e o alerta vermelho (grande perigo).

No Norte do país, o Inmet destaca que praticamente todo o território do Amazonas pode ser afetado, incluindo a capital, com exceção de áreas mais ao norte e ao sul do estado. Em Rondônia, cidades como Ariquemes e Porto Velho também estão na área de risco.

Já nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o instituto aponta volumes elevados de chuva em diversas cidades, com destaque para capitais e áreas metropolitanas.

Ciclone intensifica chuvas no Sudeste

Segundo o Inmet, a formação de um ciclone no litoral do Sudeste nesta sexta-feira (30) contribui para o aumento das chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Em áreas da Serra da Mantiqueira, os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros, enquanto no litoral paulista os volumes podem superar 60 mm.

As autoridades recomendam atenção redobrada, principalmente em regiões sujeitas a alagamentos, enchentes e deslizamentos, além de evitar enfrentar temporais sempre que possível.

Leia mais:

VÍDEO: Forte chuva causa transtornos em Manaus