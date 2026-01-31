Paraná Pesquisas

Levantamento mostra avaliação negativa da população sobre segurança pública e percepção dividida sobre a saúde no país

A maioria da população avalia que a segurança pública apresentou piora durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo levantamento divulgado neste sábado (31) pelo instituto Paraná Pesquisas, 44,3% dos entrevistados afirmaram que a situação se agravou.

O percentual de pessoas que consideram que houve melhora é de 20%, índice inferior ao grupo que avalia que o cenário permaneceu o mesmo, que corresponde a 32,4% dos entrevistados.

O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08254/2026. Ao todo, foram realizadas 2.080 entrevistas entre os dias 25 e 28 de janeiro.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Avaliação da saúde pública

O levantamento também analisou a percepção da população sobre a situação da saúde pública no Brasil.

Nesse tema, 33,8% dos entrevistados disseram que a área piorou. Outros 34,4% afirmaram que o cenário permaneceu estável, enquanto 28,6% apontaram melhora no serviço de saúde oferecido à população.

(*) Com informações da CNN Brasil

