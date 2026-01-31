Defesa Civil

Defesa Civil mantém estado de atenção devido a previsão de ventos intensos, raios e risco de alagamentos em várias zonas da cidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informou que o município permanece em estado de atenção devido às chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas neste sábado (31). O aviso é válido até as 19h.

Meteorologistas da Defesa Civil Municipal continuam acompanhando as condições climáticas. As previsões apontam possibilidade de pancadas de chuva intensas, com incidência de raios e rajadas de vento, podendo atingir diversas zonas da capital.

O órgão mantém monitoramento permanente das áreas consideradas de risco e dos sistemas de alerta.

As equipes de monitoramento e resposta da Defesa Civil Municipal permanecem mobilizadas para atender eventuais ocorrências, atuando de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura de Manaus.

Contatos para emergências

Em situações de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A Prefeitura de Manaus orienta os moradores a se cadastrarem para receber alertas oficiais por SMS.

Para isso, é necessário enviar gratuitamente o CEP da residência para o número 40199.

O serviço é oferecido pela Defesa Civil Nacional e permite o recebimento em tempo real de informações sobre riscos de desastres e orientações preventivas.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil reforça que os moradores evitem permanecer sob árvores durante descargas elétricas, mantenham distância de postes e fiações e redobrem a atenção ao transitar por áreas com histórico de alagamentos.

As equipes seguem em regime de plantão e em alerta máximo, acompanhando as condições meteorológicas e preparadas para atuar de forma imediata, caso seja necessário.

