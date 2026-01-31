CAIXA

Concurso 2.967 será realizado, com transmissão ao vivo pelas redes oficiais da Caixa

As seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (31), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio principal está acumulado em R$ 115 milhões.

Transmissão ao vivo nas redes da Caixa

A Caixa realizará a transmissão do sorteio ao vivo pelo seu canal oficial no YouTube e também pela página do Facebook das Loterias Caixa.

Os interessados podem registrar apostas até as 20h (horário de Brasília) deste sábado (31), em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, por meio do site e do aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

