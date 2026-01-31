saúde

Presidente apresenta recuperação satisfatória após procedimento oftalmológico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou, neste sábado (31), por uma avaliação médica de rotina em Brasília, como parte do acompanhamento pós-operatório da cirurgia de catarata realizada na sexta-feira.

Em comunicado oficial, o Palácio do Planalto informou que o chefe do Executivo apresenta “evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período”. A nota também confirma a previsão de retomada das atividades normais a partir de segunda-feira.

O procedimento foi realizado na sexta-feira no Hospital de Olhos CBV e transcorreu sem complicações. Lula chegou à unidade hospitalar por volta das 7h40 e recebeu alta médica às 10h.

Segundo informações do governo federal, o presidente permanecerá na Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República, durante o fim de semana para cumprir o período de recuperação.

Exames e acompanhamento médico

Na quinta-feira, um dia após retornar de viagem ao Panamá, Lula realizou exames pré-operatórios. Ele foi acompanhado por uma equipe médica coordenada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Helena Germo.

Especialistas consideram a cirurgia de catarata um procedimento simples e comum, sobretudo em pessoas idosas. A catarata ocorre devido ao desgaste natural do cristalino — lente localizada atrás da parte colorida do olho — que, com o tempo, torna-se opaca e compromete a visão.

Durante a cirurgia, uma lente artificial é implantada para substituir o cristalino comprometido, por meio de uma pequena incisão na córnea, após anestesia local. Entre os cuidados pós-operatórios estão o uso de colírio quatro vezes ao dia e repouso.

Histórico recente de internações

Aos 80 anos, Lula já passou por outros procedimentos médicos relevantes durante o atual mandato. Em setembro de 2023, ele foi submetido a uma cirurgia para tratar uma artrose. Já em dezembro de 2024, o presidente precisou ser internado de forma emergencial após sofrer um sangramento intracraniano, consequência de uma queda ocorrida dois meses antes.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

