Robert Lincoln se desculpa após ser preso por desacato durante episódio de pancadaria em delegacia de Manaus

O advogado criminalista Robert Lincoln divulgou, na noite desta sexta-feira (30), um vídeo de retratação após ser preso por desacato à delegada titular da Delegacia da Mulher, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus. O caso ganhou grande repercussão após a circulação de imagens que mostram uma discussão intensa e uma pancadaria dentro da unidade policial.

Vídeos divulgados nas redes sociais registram o momento em que o advogado discute com um policial civil que interveio em defesa da delegada. Em outro trecho, a situação sai do controle e termina em agressões físicas envolvendo várias pessoas dentro da delegacia.

Manifestação pública após repercussão

Diante da repercussão negativa do episódio, Robert Lincoln decidiu se pronunciar publicamente. No vídeo divulgado, ele se identifica e informa atuar como procurador da Procuradoria Regional de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas.

“Sou Robert Lincoln, advogado criminalista, procurador da Procuradoria Regional de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Estou gravando esse vídeo para me retratar perante a autoridade policial titular da Delegacia da Mulher Norte/Leste e perante os servidores que, de alguma forma, possam ter se sentido ofendidos”, declarou.

Reconhecimento de excesso

Na gravação, o advogado relata que esteve na delegacia acompanhado dos filhos e afirma que a intenção inicial era tentar apaziguar a situação entre a autoridade policial e os servidores. Segundo ele, o cenário acabou evoluindo para um conflito.

“Estive aqui nesta sexta-feira (30) sem ser intimidado, na companhia dos meus filhos, para tentar apaziguar a situação da autoridade policial com os servidores, o que acabou escambando para um atrito e confusão. Reconheço que me exaltei, tanto no dia 30 quanto no dia 29 de janeiro”, afirmou.

Robert Lincoln acrescentou ainda: “Que esse vídeo sirva de prova para a delegada de polícia e para os servidores que, de alguma forma, tenham se sentido agredidos”.

VÍDEO:

