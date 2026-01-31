flagrante

Suspeito foi detido durante diligências relacionadas a uma tentativa de homicídio na zona rural do município

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte, prendeu em flagrante um homem de 55 anos por posse irregular de arma de fogo. A ação ocorreu na sexta-feira (30), na comunidade Lago Preto, zona rural do município, a 135 quilômetros de Manaus.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Prisão ocorreu durante apuração de tentativa de homicídio

Segundo o delegado Bruno Rafael, a equipe policial realizava diligências para apurar uma denúncia relacionada a um caso distinto de tentativa de homicídio, que teria sido cometido por dois homens, de 22 e 48 anos.

“Nos deslocamos até uma área de mata fechada, localizada a cerca de duas horas da sede do município. Durante as diligências, solicitamos autorização para entrar em uma residência de atitude suspeita, pertencente a um indivíduo que não era o nosso alvo. Para nossa surpresa, encontramos no local duas armas de fogo e munições”, relatou o delegado.

Armas e munições foram apreendidas

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Ele responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado informou ainda que os dois homens investigados por tentativa de homicídio foram localizados, conduzidos à unidade policial, ouvidos e liberados. As investigações continuam para esclarecer completamente o caso.

Leia mais: Lula passa por avaliação médica após cirurgia de catarata em Brasília