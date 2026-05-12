Polícia

Imagens mostram agente empurrando e agredindo homem durante ação no Centro de Manaus

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um homem é agredido durante uma abordagem realizada por agentes da Guarda Municipal de Manaus (GMM) no Mirante Lúcia Almeida, no centro da capital. Nas imagens, registradas no domingo (10), a vítima não aparenta oferecer resistência física, mesmo assim, acaba sendo alvo de agressões.

As imagens mostram três guardas cercando o homem, enquanto dois agentes acompanham a situação, um terceiro realiza a abordagem de forma agressiva e ordena que ele coloque as mãos sobre a cabeça.

“Respeita, bota a mão na cabeça, porra. Vai embora, vai embora”, diz o guarda.

O homem ainda tenta conversar e se justificar, mas acaba sendo empurrado e agredido pelo agente. Após a abordagem, ele é liberado no local.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou nota da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) para esclarecer o que motivou a abordagem e informar se os guardas envolvidos serão afastados ou investigados, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Veja vídeo:

Guarda municipal agride homem durante abordagem no Mirante Lúcia Almeida pic.twitter.com/PhUqWOfRT3 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 11, 2026

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